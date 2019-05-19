Şili’nin San Javier şehrinde bulunan tren istasyonunda, Santiago ile Chillan şehirleri arasında sefer yapan bir trende elektrik kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıktığı belirtilen yangının görüntüleri amatör kameralara yansıdı.

Yerel medya, patlamanın ve sonrasında çıkan yangının kısa devre sonucu meydana geldiğini duyurdu. Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada, “Yangın, ‘teknik arıza’ sonucu çıktı. Tüm personel ve yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yaşanan olay sebebiyle özür diliyoruz ve yolcuların gidecekleri yere sağ salim ulaşmaları için ne gerekiyorsa yapacağız.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA