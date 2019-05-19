Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), Eurovision yarışmasını protesto için İngiltere’nin başkenti Londra’da “Eurovision değil, Filistin için parti” adıyla alternatif bir eğlence programı düzenledi.

Yüzlerce kişinin katıldığı partide, aralarında ünlü rapçiler Lowkey ile Mic Righteous’un da yer aldığı çok sayıda sanatçı sahne aldı.

PSC yetkilisi Hoda Amari, Eurovision yarışmasının İsrail için tam bir başarısızlık hikayesine dönüştüğünü belirterek, "50 bin turist bekliyorlardı ancak 4-5 bin turist çekebildiler." dedi.

Eurovision yarışması ile eş zamanlı olarak alternatif bir parti düzenleyerek protestolarını dile getirmeyi tercih ettiklerini anlatan Amari, “İsrail Eurovision’u kullanarak Filistinlilere karşı işlediği suçları maskelemek istedi. Amacımız Filistinlilerin acıları hakkında farkındalık oluşturmak ve İsrail’e yönelik boykot hareketine dikkat çekmek.” ifadelerini kullandı.

"Filistinlilerin mezarları üzerinde dans"

"Lowkey" adıyla bilinen Irak kökenli İngiliz rap şarkıcısı Kareem Dennis de İsrail’e yönelik boykot hareketin in bu ülkenin Eurovision’u kendi amaçları için kullanmasını engellemeyi başardığını söyledi.

Dennis, “Kampanya, insanlara Eurovision’da şarkı söylemenin ve dans etmenin, Nekbe’den (Büyük Felaket) bu yana öldürülen Filistinlilerin mezarlarının üzerinde şarkı söylemek ve dans etmek olacağını anlatmayı başardı.” diye konuştu.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe (Büyük Felaket)" olarak anıyor.

Geçen yıl 63'üncüsü düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrailli Netta Barzilai'nin kazanması nedeniyle bu yılki yarışma Tel Aviv'de düzenlendi. Yarışmaya giden süreçte dünya çapında çok sayıda sanatçı Eurovision'u boykot hareketine destek vermişti.

Kaynak: AA