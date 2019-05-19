Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları kapsamında Batı Trakya’da Rodop iline bağlı Değirmendere köyünde iftar programı düzenledi.

Programa YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İpsala Kaymakamı Enis Aslan Tatar, Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayi İşadamları Derneği (BATISİAD) Başkanı Ahmet Er, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkan Yardımcısı Ali Karaca, Bulgaristan İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Milletvekilleri Mustafa Mustafa ve İlhan Ahmet, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Aslen Batı Trakyalı olan YTB Başkanı Abdullah Eren, iftar öncesinde ilahi ve şiirler okuyan Değirmendereli öğrencilere Kuran-Kerim hediye etti. İftar vaktinde okunan ezanın ardından dualarla oruçlar açıldı. Çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu iftarda Gümülcine müftüsü İbrahim Şerif tarafından yemek duası yapıldı.

YTB Başkanı Eren yemek sonrasında yaptığı konuşmada, Batı Trakya’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu gece hem çok mutluyum, hem çok duyguluyum ve heyecanlıyım. Zira ben sizin içinizden biriyim. Sizin bir kardeşinizim” dedi. Kendisinin Türkiye’de doğup büyüdüğünü ancak, babasının bir Batı Trakyalı olduğunu anlatan Eren, dedesinin, ninesinin ve amcasının Değirmendere mezarlığında yattığını söyledi. Eren, “Benim babamın birinci derecedeki akrabaları bu köyde, bu köyün etrafında buralarda bulunuyor. Ben küçüklüğümden beri buralara gelip gidiyorum. Burada birçok kişi beni yakından tanır. Dolayısıyla benim de, kimlik olarak, duygusal olarak, aidiyet olarak buralardan kopmam mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Bu iftar YTB'nin iftarıdır



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın bu yıl başlattığı “Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları” programı kapsamında birçok Balkan ülkesinde Türk kültür ve sanatını tanıtım amaçlı bir dizi etkinlik planladığını anlatan Eren, “Bu sene gönül coğrafyası kütür buluşması programı gündeme geldi. Bulgaristan’da yapalım, Kosova’da yapalım ama Batı Trakya’da da yapalım dedik. Bu iftar tabi ki benim şahsi iftarım değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin, YTB’nin iftarıdır. Dolayısıyla bu kurumun kurulmasının talimatını veren, emeği geçen ve her zaman Batı Trakya Türkünün yanında olan Batı Trakya Türkünün meseleleriyle yakından ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamlarını getirdim” dedi. Eren, YTB’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde kurulduğunu ve yurt dışında yaşayan Türklerle ilgilendiğini, bunun yanısıra dünyanın birçok noktasındaki Müslümanlara yönelik kültürel faaliyetlerde de bulunduğunu belirtti.

Batı Trakya bizim için bir sevda

Batı Trakya’nın YTB ve Türkiye için ayrı bir önemi bulunduğunu dile getiren Başkan Eren, “Yurt dışında yaşayan Türkler denildiğinde daha çok Avrupa’da yaşayan 1960’larda iş için Avrupa’ya giden vatandaşlarımız akla geliyor. Bunun yanı sıra soydaş ve akraba topluluklarımız var. Çok büyük bir medeniyetin evlatlarıyız biz. Bugün burada gördüğümüz örnek bizim gönül coğrafyamızın sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını gösteriyor. Tabi bazı bölgeler var ki, bunlar Türkiye için de, bizim için de ayrı bir öneme haiz. Bunların başında da, Yunanistan ve tabi ki Batı Trakya geliyor. Batı Trakya bizim için bir sevda. Batı Trakya, sadece bugün Meriç ile Karasu arasında Yunanistan topraklarında kalan bir bölge değil bizim için. Batı Trakya milli davamız. Sizler bu topraklarda yaşıyorsunuz, benim atalarım dedelerim bu topraklarda yaşadı. Biz her ne kadar Türkiye’de yaşasak da, buralardan bağlarımızı koparmıyoruz”. Eren, Batı Trakya Müslüman Türk Toplumunun, uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış Türk ve Müslüman azınlık statüsünde hakları bulunan bir azınlık olduğunu ve varlığını bu çerçevede idame ettirdiğini söyledi.

İçinde bulunduğumuz topluma ve ülkeye katkı sağlamaya hazır bir toplumuz

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler geliştikçe, bölgenin daha refah içerisinde olacağını belirten Başkan Eren “Sizler de burada yaptığınız çalışmalarla inşallah hem Batı Trakya toplumunun huzuruna, hem de Yunanistan’ın istikrarına katkı sağlayacaksınız. Batı Trakya’nın geleceği inşallah parlak olacak. Biz medeniyetimizden ve kendi geçmişimizden aldığımız özgüvenle Türkiye olarak bugün dünyaya şunu söylüyoruz: Herkes ile her ortamda barış içerisinde yaşamayı başarmış bir milletiz, böyle bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla biz nerede olursak olalım, Türkiye’de veya dünyanın başka noktasında, her zaman içinde bulunduğumuz topluma ve ülkeye katkı sağlamaya hazır bir toplumuz. Bugün, Batı Trakya’da bunun örneğini görüyoruz”.

YTB Başkanı Eren, Batı Trakya insanının fedakar ve vefakar olduğunu, başkaları gibi kendine acındırmaya çalışarak feveran ve müdana etmediğini belirtti. Başkan Eren, “Değerli hemşerilerim, Bizler Ankara’da yaşıyoruz, Ankara’ya yolunuz düşerse orada bir kardeşiniz var. Buyrun, istediğiniz zaman gelebilirsiniz, başımızın üstünde yeriniz var” diye konuştu.

Yemek sonrasında programın çocuklara yönelik bölümünde ise, Hacivat-Karagöz oyunu ve geleneksel Türk kültür sanat etkinlikleri sergilendi.

Kaynak: TRT Haber