Ülke tarihinin en şiddetli protesto serilerinden biri olarak değerlendirilen olaylarda, Amerikan Ülkeleri Organizasyonu’na göre 12 binden fazla vatandaş yaralandı, 20 bin 600 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

Olayların başladığı 18 Ekim'den bu yana halk, her hafta başkent Santiago’daki Plaza Italia’nın önünde toplanarak Pinera hükümeti karşıtı sloganlar atıyor.

[Başkent Santiago'daki Plaza Italia önünde toplanan Şilili protestocular. 13 Kasım 2019 | Fotoğraf: Reuters]

Molotofkokteyli kullanan göstericiler ise biber gazı ve tazyikli suyla karşılık buluyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Kabine değişikliği işe yaramadı

Devlet Başkanı Sebastian Pinera, tepkilere cevap olarak ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş ve kabinedeki 8 bakanı değiştirmişti.

Hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle diktatör Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez, doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

Kaynak: AFP, AA