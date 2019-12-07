Şili’de protestolar 50’nci gününde07 Aralık 2019 Cumartesi 14:25 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 15:09
Şili'de metro ücretine zam yapılması ile başlayan protesto gösterileri 50’nci gününe girdi. Başkent Santiago'da göstericilerle polis arasındaki çatışmalar sürüyor.
Ülke tarihinin en şiddetli protesto serilerinden biri olarak değerlendirilen olaylarda, Amerikan Ülkeleri Organizasyonu’na göre 12 binden fazla vatandaş yaralandı, 20 bin 600 kişi gözaltına alındı.
Olayların başladığı 18 Ekim'den bu yana halk, her hafta başkent Santiago’daki Plaza Italia’nın önünde toplanarak Pinera hükümeti karşıtı sloganlar atıyor.
Molotofkokteyli kullanan göstericiler ise biber gazı ve tazyikli suyla karşılık buluyor.
Kabine değişikliği işe yaramadı
Devlet Başkanı Sebastian Pinera, tepkilere cevap olarak ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş ve kabinedeki 8 bakanı değiştirmişti.
Hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle diktatör Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez, doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.
Kaynak: AFP, AA