Avustralya'da, Yeni Güney Galler eyaletinde 100 yangının, Queensland eyaletinde ise 40 yangının henüz kontrol altına alınamadığı ve yangınlarda şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan Sydney'in kuzeybatısında yer alan Gospers Dağları'ndaki "mega yangının" ocak ayı sonu veya şubat ayı başında beklenen yağmura kadar, haftalar boyunca devam edeceği öngörülüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Yeni Güney Galler eyaleti Meteoroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada, büyük çaplı yangınların hava araçları ve itfaiye güçleriyle söndürülemeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yangınların devam ettiği bölgelerde gelecek haftalarda güçlü rüzgarlar görülebileceği ve Sydney'de sıcaklığın 43 dereceye ulaşabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA