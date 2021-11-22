Şili Seçim Servisi (Servel) verilerine göre, yüzde 80'i açılan sandık sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı 55 yaşındaki Jose Antonio Kast yüzde 28,15, "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü 35 yaşındaki Gabriel Boric yüzde 25,32 oy aldı.

Hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'den fazlasını alamaması sebebiyle ülkeyi 2022-2026 yıllarında yönetecek devlet başkanı ve yardımcısını ikinci tur seçimleri belirleyecek.

Bu seçimlerde en yüksek oyu alan sağcı aday Kast ile solcu aday Boric 19 Aralık'ta ikinci tur seçimlerinde yarışacak.

[Fotoğraf: AA]

Diğer adaylar, Halkın Partisi'nin adayı Franco Parisi yüzde 13,19, "Haydi Şili" ittifakının adayı Sebastian Sichel yüzde 12,39, Hıristiyan Demokrat Parti'nin adayı Yasna Provoste yüzde 11,87, Yenilikçi Parti'nin adayı Marco Enriquez-Ominami yüzde 7,62 ve Vatansever Birliği'nin adayı Eduardo Artes yüzde 1,45 oy aldı.

Devlet Başkanı Pinera'dan adaylara "Kutuplaşmayın" çağrısı

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, kazananın olmadığı genel seçimlerde ikinci tura kalan adayları tebrik etti ve adaylara "kutuplaşmama" çağrısında bulundu.

Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da basın açıklaması yapan Pinera, "Bir aydan kısa bir süre içinde nihai seçimlerde yarışacak Jose Antonio Kast ve Gabriel Boric'i ilk turda zafer elde ettikleri için içtenlikle tebrik etmek istiyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Adaylara birlik ve diyalog çağrısı yapan Pinera, "Jose Antonio Kast ve Gabriel Boric'ten, şiddetin değil barışın, bölünmenin değil birliğin, engelin değil diyalogun, popülizmin değil sorumluluğun, aldatmanın değil gerçeğin, kutuplaşmanın değil ölçülü olmanın yollarını aramalarını talep ediyorum" diye konuştu.

Ülkesinin değişime ihtiyacı olduğunu dile getiren Pinera şöyle konuştu:

"Şili'nin bir değişime ihtiyacı olduğunu biliyoruz ama bu değişimin özgürlük, barış ve adaletle olması gerekir. İhtiyaç duyulan değişim, sorumlulukla ve düzen içinde, diyalog ve irade, iş birliği ve anlaşma arayışı çerçevesinde olmalıdır. Çünkü tüm farklılıklarımıza rağmen Şili'ye olan sevgimizin bizi birleştirdiğini asla unutmamalıyız."