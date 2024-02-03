Puslu 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.02.2024 08:16

Şili'de çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Şili'de çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti

Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın sonucu şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirterek, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik" ifadesini kullandı.

Yangınların Concon, Quintero ve Maitencillo şehirlerine doğru hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şili basınında çıkan haberde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Şili'de, şubat 2023'de çıkan orman yangınları sonucu 13 kişi yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Şili Orman Yangını
Sıradaki Haber
Gazze'de çocuklar cehennemi yaşıyor: 17 bin çocuk kimsesiz kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:10
Miraç Kandili salı günü idrak edilecek
09:07
Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
08:45
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı
08:38
Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi
08:14
Gezeravcı'nın annesi: En sevdiği yemek olan güveç hazırladım
07:34
Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
FOTO FOKUS
Gezeravcı'nın annesi: En sevdiği yemek olan güveç hazırladım
Gezeravcı'nın annesi: En sevdiği yemek olan güveç hazırladım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ