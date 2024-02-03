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Dünya
AA 03.02.2024 03:05

Irak'ta ABD saldırısında Haşdi Şabi'ye ait silah deposu vuruldu

Irak'ın batısında Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah deposunun ABD saldırısında vurulduğu belirtildi.

Irak'ta ABD saldırısında Haşdi Şabi'ye ait silah deposu vuruldu

Irak'ta İran destekli Şii milis gücü Nuceba Hareketi'ne bağlı "Telegram" hesabından yapılan paylaşımda, Enbar vilayetine bağlı Akkaşat bölgesinde Haşdi Şabi silah deposunun ABD saldırısına maruz kaldığı aktarıldı. Saldırıda ölü ya da yararlı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Söz konusu saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

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85 hedef hava saldırısıyla vuruldu

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedef hava saldırısıyla vurulmuştu.

Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edilmişti.

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ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

ABD yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli grupların hedef alınacağını açıklamıştı.

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