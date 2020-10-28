Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şili’de 5.8 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Güney Amerika ülkesi Şili’de Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.
Depremin Coquimbo kenti yakınlarında, 63 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 19:23
Son Haberler
- 19:19
- 19:06
- 19:03
- 18:57
- 18:44
Sıradaki Haber
Kanada'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz