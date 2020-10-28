Haber Giriş: Kaynak: AA
Kanada'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kanada genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 10 bini geçti. Ülkedeki vaka sayısı 225 bin 690'a çıktı.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son bir haftada COVID-19 kaynaklı 271 yeni ölüm vakası kaydedildi. Böylece COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 bin 51’e yükseldi.
Kanada’daki pozitif vaka sayısı da son bir haftada 28 bin 775 artarak, 225 bin 690'a çıktı.
Ülkede bugüne dek toplam 9 milyon 702 bin 468 kişiye COVID-19 testi uygulandı.
Salgının başlangıcından bugüne kadar COVID-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 188 bin 89'a ulaştı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 19:19
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