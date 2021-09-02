Ulusal Sismoloji Servisi, 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Caldera'nın 80 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin 15,10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Sarsıntının Atacama ve Coquimbo bölgelerinde de hissedildiği ve depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı bilgisi verildi.