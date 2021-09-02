Yunanistan’da ırkçılar sığınmacı çocukları temsil eden ‘Küçük Amal’ kuklasına bile tahammül edemedi.

Temmuz ayında Gaziantep’ten yolculuğu başlayan Küçük Amal Yunanistan’a ulaştı. Ancak sığınmacı çocukların simgesi olan kukla Küçük Amal Yunanistan'da hoş karşılanmadı.

Önce "Müslüman olduğu" gerekçesiyle çok sayıda kilise ve manastırın bulunduğu turistik Meteora bölgesine kabul edilmedi.

Irkçılar kuklaya tepki gösterdi

Ardından uğradığı Larissa kentinde ırkçılar Küçük Amal kuklasını hedef aldı.

Yürüyüşe katılanlarla ırkçı grup arasında tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda yer yer polis müdahale etmek zorunda kaldı.

Irkçı Yunanların tepkisi üzerine Küçük Amal kuklasının Larissa kentindeki yürüyüşü kısa kesildi. Larissa Belediyesi ise insani, kültürel bir etkinliğin aşırılık yanlısı bir grubun nefret söylemi ile hedef alındığına dikkati çekerek olayı kınadı.

“'Bir oyuncak bebek için bu kadar nefret neden?”

Açıklamada, "Etkinliğe katılan ve masumca 'Bir oyuncak bebek için bu kadar nefret neden?' diye soran çocuklara ne cevap veririz?" ifadesi kullanıldı.

3 buçuk metre uzunluğundaki kukla annesini bulmak için yola çıkan sığınmacı kızı temsil ediyor. Yürüyüş projesi ile yolculuğu temmuz ayında Gaziantep’ten başlayan Küçük Amal 8 ülkede 65 kenti ziyaret edecek.

Küçük Amal’ın yolculuğu 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak.