Bolivya'nın Santa Cruz eyaletinin iki takımı Atletico Warnes ile Pailon takımları arasındaki maçın 66'ıncı dakikasında ortalık birden karıştı.

Arıların sahayı basması üzerine futbolcuların bazıları yere yattı, bazıları ise koşarak arılardan kurtulmaya çalıştı.

Bu sırada saha kenarda bulunan futbolcu ve antrenörler de ellerine havlu ve su alarak sahaya girdi.

Arı baskını sonucu yaklaşık iki saat ara verilen maç, Atletico Warnes'in 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Arı sokan futbolcuların durumlarının da iyi olduğu açıklandı.