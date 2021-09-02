DownDetector internet sitesine göre, 6 binden fazla Instagram kullanıcısı uygulamayla ilgili sorun yaşadığını bildirdi.

Kesintinin nedeni belirsizliğini korurken, sorun bildirenlerin yüzde 51'i uygulamaya erişemediğini, yüzde 29'u sunucu sorunları yaşadığını ve yüzde 20'si Instagram web sitesinde problem yaşadığını kaydetti.

Diğer bir sosyal medya platformu Twitter'da ise #instagramdown (Instagram çöktü) etiketi en çok konuşulanlar arasına girdi.