Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 15:45Son Güncelleme: Kaynak: DailyMail
Instagram'a erişim sıkıntısı: Binlerce kişi hata bildirdi
[Fotoğraf: AA]
Sosyal medya uygulaması Instagram'a erişimde küresel bir problem yaşandığı bildirildi.
DownDetector internet sitesine göre, 6 binden fazla Instagram kullanıcısı uygulamayla ilgili sorun yaşadığını bildirdi.
Kesintinin nedeni belirsizliğini korurken, sorun bildirenlerin yüzde 51'i uygulamaya erişemediğini, yüzde 29'u sunucu sorunları yaşadığını ve yüzde 20'si Instagram web sitesinde problem yaşadığını kaydetti.
Diğer bir sosyal medya platformu Twitter'da ise #instagramdown (Instagram çöktü) etiketi en çok konuşulanlar arasına girdi.
Etiketler: Instagram Sosyal Medya
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