Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti ve ülkenin en büyük ikinci kenti Sidney, yoğun yağışa teslim oldu.

Meteoroloji servisinin `hızlı hareket eden` fırtına uyarısının ardından kentin bazı bölgelerinde dolu yağdı.

Fırtına park halindeki araçlarda ve evlerde hasara yol açarken, bazı bölgeleri de elektriksiz bıraktı.

Mağazanın tavanı çöktü, alışveriş merkezi boşaltıldı Mount Druitt'teki Westfield alışveriş merkezindeki bir mağazanın tavanında yoğun yağış sırasında çökme meydana geldi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde çökme anı kameraya yansırken, müşterilerin büyük yaşadığı görüldü.

Çökme sonucu kimse yaralanmadı, alışveriş merkezi tedbir amacıyla tahliye edildi. Kent genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.