Yerel hükümet Avustralya'nın Sidney kentindeki karantinanın Yeni Güney Galler’de artan koronavirüs vakaları nedeniyle en az 30 Temmuz'a kadar uzatılacağını duyurdu.

Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian devam eden bulaşma vakaları ve sağlık tavsiyelerinin Yeni Güney Galler hükümetini kısıtlamaları iki hafta daha uzatmaya zorladığını belirtti.

Berejiklian, karantinayı kaldırmak için bulaşıcılığın sıfıra yakın olması gerektiğini söyledi.

En az 30 Temmuz'a kadar iş, tıbbi randevular, temel ihtiyaç alımı ve açık hava egzersizleri dışında halk evde kalmaya devam edecek.

Yaklaşık 25 milyon nüfuslu Avustralya, pandeminin başlamasından bu yana 6 bin 362'si Yeni Galler’de olmak 31 bin 300'den fazla vaka ve 912 ölüm kaydetti.