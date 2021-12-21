Sicilya'daki aşı karşıtları bazı meslekler için zorunlu olan aşı sertifikasını alabilmek için hileye başvurdu, bir hemşireye sahte aşı yapması için para ödedi.

Hemşire ve aşı karşıtı hareketin yerel lideri de dahil 3 kişi tutuklandı.

Polis, hemşireyi aşıyı yaparken gizli kamerayla kaydetti.

“Karanlık ve hileli planlarını ortaya çıkardık”

Palermo Polis Komiseri Leopoldo Laricchia, "Yasayı çiğnemekte tereddüt etmeyen aşı karşıtlarının karanlık ve hileli planlarını ortaya çıkardık" dedi.

Hükümet, COVID-19 enfeksiyonlarını engellemek amacıyla sağlık çalışanları, öğretmenler, kolluk kuvvetleri ve ordu için aşıyı zorunlu hale getirdi.