Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de nüfus artış oranı bu zamana kadarki en düşük seviyede
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD'de nüfus artış oranı bu zamana kadarki en düşük seviye olan yüzde 0,1 oranına gerilediği açıklandı.
ABD Nüfus Sayım Dairesinin yayımladığı raporda, 1 Temmuz’a kadar elde edilen verilerin, ülkenin kurulduğu günden bu yana nüfus artışında en yavaş oranı gösterdiği açıklandı.
Raporda, "Yavaş büyüme hızı, kısmen COVID-19 pandemisi nedeniyle azalan uluslararası göç, yine azalan doğurganlık ve artan ölüm oranlarına bağlanabilir." ifadesine yer verildi.
ABD nüfusu 332 milyon 395 bin 591
Geçen yıldan bu yana ülke nüfusunda 392 bin 665 artış görüldüğü ifade edildi.
Sayım Dairesinin internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'nin şu anki nüfusu 332 milyon 395 bin 591.
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