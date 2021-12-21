Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 21:18Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Bolivya'da sel: Köprü sular altında kaldı
Bolivya'da yaşanan sel felaketinde merkezde yer alan bir otoyoldaki köprü şiddetli yağışın etkisiyle yıkıldı.
Bolivya'nın Santa Cruz eyaletine bağlı Mairana kasabasında meydana gelen sel felaketinde bir köprü çöktü ve sel suları altında kaldı.
Yerel basına göre şiddetli yağışlar düzinelerce eve ve tarım arazisine de zarar verdi.
Santa Cruz yetkilileri bölgede ölüm ya da yaralı sayısına dair bir açıklamada bulunmadı.
Etiketler: Bolivya Doğal Afet Sel
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