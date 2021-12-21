Bolivya'nın Santa Cruz eyaletine bağlı Mairana kasabasında meydana gelen sel felaketinde bir köprü çöktü ve sel suları altında kaldı.

Yerel basına göre şiddetli yağışlar düzinelerce eve ve tarım arazisine de zarar verdi.

Santa Cruz yetkilileri bölgede ölüm ya da yaralı sayısına dair bir açıklamada bulunmadı.