Fas resmi ajansı MAP'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 18-21 Aralık tarihlerinde Kraliyet Deniz Kuvvetlerine bağlı sahil güvenlik birimlerinin geleneksel teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışırken zor durumda kalan 352 düzensiz göçmene yardım ettiğiifade edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu söz konusu göçmenlerin çoğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu bilgisine yer verildi.

Göçmenlere ilk yardım yapıldı

Göçmenlerin, Deniz Kuvvetlerince gerçekleştirilen ilk yardım müdahalelerinin ardından en yakın limana nakilleri için Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği ifade edildi.

Fas makamları, 2021 yılı başından bu yana 42 binden fazla düzensiz göçün önüne geçildiğini, yasa dışı göç alanında faaliyet gösteren 156 suç şebekesinin ise çökertildiğini duyurmuştu.