Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Sibirya'da orman yangını: 24 saatte 28 bin hektarlık alan küle döndü
Sibirya'da çıkan büyük orman yangınlarının gündüz ve gece çekimlerini gösteren drone görüntüleri yayınlandı. Rusya Federal Ormancılık Ajansı 24 saatte 28 bin hektarlık alanın küle döndüğünü açıkladı.
Rus Greenpeace Sivil Toplum Kuruluşu, Sibirya'da çıkan büyük orman yangınlarının gündüz ve gece çekimlerini gösteren drone görüntüleri yayınlandı.
Rusya Federal Ormancılık Ajansı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde, orman yangınlarının yüzde 24 oranında azaldığını ve yangınlardan 28 bin hektarlık alanın etkilendiğini açıkladı.
Bilim insanları, geçen ay 38 santigrata ulaşarak rekor kıran hava sıcaklıklarının yeni rekorlar kırmaya devam ederek daha fazla yangına sebep olmasını beklediklerini açıkladı.
Kuzey Kutbu'ndaki hızlı hava değişimlerin iklim üzerindeki potansiyel etkileri konusunda endişeler artıyor.
Sıradaki Haber
SpaceX Güney Kore'nin askeri uydusunu rekor süreyle uzaya taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz