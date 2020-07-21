Rus Greenpeace Sivil Toplum Kuruluşu, Sibirya'da çıkan büyük orman yangınlarının gündüz ve gece çekimlerini gösteren drone görüntüleri yayınlandı.

Rusya Federal Ormancılık Ajansı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde, orman yangınlarının yüzde 24 oranında azaldığını ve yangınlardan 28 bin hektarlık alanın etkilendiğini açıkladı.

Bilim insanları, geçen ay 38 santigrata ulaşarak rekor kıran hava sıcaklıklarının yeni rekorlar kırmaya devam ederek daha fazla yangına sebep olmasını beklediklerini açıkladı.

Kuzey Kutbu'ndaki hızlı hava değişimlerin iklim üzerindeki potansiyel etkileri konusunda endişeler artıyor.