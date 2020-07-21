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Esed rejimi Bab'a saldırdı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesine Grad füzeleriyle düzenlediği saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.
Esed rejimi ve destekçileri, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab ilçesinin batısındaki Berata köyüne gece saatlerinde 4 Grad füzesiyle saldırdı.
Saldırıda köyde yaşayan 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu 23 Şubat 2017'de Bab ilçe merkezini terör örgütü DEAŞ işgalinden kurtarmıştı.
Etiketler: El Bab terör saldırısı grad füzesiSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 09:56
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