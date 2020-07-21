Haber Giriş: Kaynak: Reuters
SpaceX Güney Kore'nin askeri uydusunu rekor süreyle uzaya taşıdı
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Güney Kore'ye ait özel bir askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı. Başarılı bir geri iniş yapan füze, 63 günlük rekor geri kullanım süresini 51 güne düşürdü.
Daha önce Astronot Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüren Falcon 9 roketi, bu kez Güney Kore iletişim uydusu ANASIS-II'yi yörüngeye taşıdı.
Florida'dan yerel saatle 17: 30'da hareket eden ANASIS-II, yörüngeye girdi.
Uyduyu taşıyan roket, başarıyla yeniden iniş yaptı.
SpaceX'in ticari hedeflerinden biri olan aynı roketi yeniden kullanmak için en hızlı geri dönüş süresinde de yeni bir rekor kırıldı.
Şubat ayında Starlink'in 63 günlük rekor yeniden kullanım süresi kırıldı ve Falcon 9 roketi, 51 gün sonra yeniden kullanıldı.
Etiketler: uydu SpaceX rekor güney kore askeri uyduSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 10:28
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