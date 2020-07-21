Daha önce Astronot Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüren Falcon 9 roketi, bu kez Güney Kore iletişim uydusu ANASIS-II'yi yörüngeye taşıdı.

Florida'dan yerel saatle 17: 30'da hareket eden ANASIS-II, yörüngeye girdi.

Uyduyu taşıyan roket, başarıyla yeniden iniş yaptı.

SpaceX'in ticari hedeflerinden biri olan aynı roketi yeniden kullanmak için en hızlı geri dönüş süresinde de yeni bir rekor kırıldı.

Şubat ayında Starlink'in 63 günlük rekor yeniden kullanım süresi kırıldı ve Falcon 9 roketi, 51 gün sonra yeniden kullanıldı.