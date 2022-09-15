Kosova Hükümeti’nden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta bazı hükümet sitelerine yönelik siber saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, “Hafta boyunca dijital hizmetlere erişimi engelleyen ve kesintilere neden olan siber saldırılar ile karşı karşıya kalındığı” bilgisi verildi.

Bunun yanısıra devlet veri merkezinde depolanan verilerin tehlikede olmadığı açıklandı.

“Yabancı uzmanların işbirliğinde alınan önlemler sayesinde siber saldırının üstesinden gelinmiş ve saldırının devamına yönelik girişimlerin önüne geçilmiştir” denildi.

e-Kosova platformu, Başbakanlık internet sitesi, bazı bakanlıklar, Kosova Polisi ve birçok medya kuruluşunun ardından siber saldırıların son hedefi Kosova Telekomünikasyon şirketi oldu.

Dün kuruma yönelik saldırılar nedeniyle internet hizmetlerinde kesintiler yaşandı. Yetkililer, saldırıları düzenleyenlerin IP adreslerinin tespit edildiğini açıkladı.