Kraliçe 2. Elizabeth Buckingham Sarayı'ndan son kez ayrıldı. Cenazesi Westminster Sarayı'na taşındı, halkın ziyaretine açıldı. Thames Nehri boyunca uzun kuyruklar oluştu.

70 yıl boyunca tahtta oturan 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin üzerinden bir hafta geçti. Kraliçeye veda etmek isteyen İngilizler Westminster Sarayı'na akın etti.

Kraliçe'nin naaşı cenaze törenine kadar Westminster Sarayı'nda kalacak.

Yetkililer askere müdahale etti

Naaşını taşıyan katafalkın dört bir köşesi 24 saat boyunca Kraliyet askerleri tarafından korunuyor. O askerlerden biri, nöbeti sırasında bayıldı. Platformdan düşen askere yetkililer müdahale etti.

Buckingham Sarayı yakınlarındaki Green Park ise adeta bir anıta dönüştürüldü.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de Westminster Kilisesi'nde düzenlenecek. Kraliçe'nin naaşı törenin ardından Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek. Kraliyet Ailesi'nin de katılımıyla toprağa verilecek.