Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Temmuz ayında ülkesine yapılan (İran kaynaklı) siber saldırıya atıfta bulunarak aynı saldırganın bir siber saldırı daha gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırı sonrası Arnavutluk, sınır kapılarındaki giriş-çıkış kayıtlarını yapan çevrim içi sistemin işleyişinde sorunlar yaşanırken, kullanım dışı kalan sistem nedeniyle gümrük görevlileri yolcu kayıtlarını elle tutmak zorunda kaldı.

Saldırganlar 800 GB’lık veriyi 900 dolar karşılığında paylaşmayı teklif ediyor

İki günün ardından sistem yeniden aktif hale getirildi. Ancak saldırıyı gerçekleştiren hackerlar ele geçirdiklerini iddia ettikleri verileri internette satışa çıkardı.

Kendilerini "Vatan Adaleti" adlı internet sitesi üzerinden tanımlayan saldırganlar, bir sosyal medya gönderisi aracılığıyla 800 GB’lık veriyi 900 dolar karşılığında paylaşma teklifinde bulunuyor. Ödemenin ise Bitcoin üzerinden yapılması isteniyor.

Gerekçe sığınmacılar mı?

Arnavutluk, Temmuz ayında da geniş çaplı siber saldırıların hedefi olmuştu. Yapılan inceleme sonucu saldırıların İran kaynaklı olduğunun tespit edilmesi üzerine Arnavutluk İran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı.

İki ülke arasındaki husumet, 2013 yılına dayanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'nin talebi üzerine Arnavutluk hükümeti, “Halkın Mücahitleri Örgütü” üyelerini sığınmacı olarak kabul etti.

Tahran yönetiminin terör örgütü listesinde yer alan Halkın Mücahitleri Örgütü’nün üç bine yakın üyesi halen Arnavutluk’ta bulunuyor.