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Dünya
AA 07.03.2025 23:52

Serbest bırakılan İsrailli esirler, Netanyahu'ya ateşkes anlaşmasını uygulaması çağrısı yaptı

Serbest bırakılan İsrailli esirler, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını tüm aşamalarıyla sürdürmesi çağrısında bulundu.

Serbest bırakılan İsrailli esirler, Netanyahu'ya ateşkes anlaşmasını uygulaması çağrısı yaptı
[Fotograf: AA]

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen esir takaslarında serbest bırakılan 56 İsrailli esir, Başbakan Netanyahu'ya mektup yazdı.

İsrailli esirler, mektupta Netanyahu'dan Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin bir an önce serbest bırakılması için ateşkes anlaşmasını eksiksiz uygulamasını istedi.

Serbest bırakılan 56 İsrailli, mektupta, "Çatışmalara geri dönülmesinin geride kalan İsrailli esirlerin hayatları için gerçek bir tehlike olduğunu biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olmak üzere 48 bin 446 Filistinli öldü, 111 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

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