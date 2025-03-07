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Dünya
AA 07.03.2025 21:14

ABD Başkanı Trump'tan Kanada'ya yeni tarife tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın kereste ve süt ürünlerine yüksek gümrük vergileri uyguladığını belirterek, ülkeye karşılıklı tarife uygulayabileceklerinin sinyalini verdi.

ABD Başkanı Trump'tan Kanada'ya yeni tarife tehdidi
[Fotograf: AP]

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, Kanada'nın yıllardır kereste ve süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergisiyle kendilerini "kazıkladığını" söyledi.

Trump, Kanada'nın yüzde 250 gümrük vergisi uyguladığını belirterek, hiç kimsenin bundan bahsetmediğinden yakındı.

Bunun ABD'li çiftçilerden faydalanılması anlamına geldiğini aktaran Trump, "Artık böyle bir şey olmayacak. Onlar bunu düşürmedikçe aynı tarifeyle karşı karşıya kalacaklar ve bu da mütekabiliyet anlamına geliyor. Bunu bugün de yapabiliriz, pazartesi ya da salı gününe kadar da bekleyebiliriz ama yapacağımız şey bu. Aynı tarifeyi uygulayacağız. Bu adil değil, hiçbir zaman da adil olmadı" dedi.

Trump, ABD'nin hemen hemen her ülke tarafından "kazıklandığını" ve buna bir son verilmesi gerektiğini belirterek, ilk döneminde bunu durdurduğunu, şimdi de durduracağını vurguladı.

Hindistan'ın da ABD'ye yüksek tarifeler uyguladığına işaret eden Trump, "Hindistan'a bir şey bile satamıyorsunuz" diye konuştu. Trump, Hindistan'ın gümrük vergilerini düşürmeyi kabul ettiğini ifade etti.

Çin ve birçok ülkeyle de benzer durumu yaşadıklarını anlatan Trump, "Avrupa Birliği (AB) de bu ülkeyi korkunç bir şekilde suiistimal etti. AB, ABD'den faydalanmak için oluşturuldu ve faydalandılar da ama ben görevdeyken faydalanmıyorlar" ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump, tarifeler konusunda her zaman değişikliklerin ve ayarlamaların olacağını dile getirdi.

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