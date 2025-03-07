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Dünya
AA 07.03.2025 19:55

İran: Trump'tan şu ana kadar mektup almadık

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektup gönderdiğine dair açıklamasının aksine kendilerine şu ana kadar mektup ulaşmadığını açıkladı.

İran: Trump'tan şu ana kadar mektup almadık
[Fotograf: Reuters]

İran medyasındaki habere göre, İran'ın New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Trump'ın, İran lideri Hamaney'e mektup gönderdiğine ilişkin açıklamasına dair soruyu, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık." diyerek yanıtladı.

Fox Business Network'e röportaj veren Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

Trump: Hamaney'e anlaşma için mektup gönderdim
Trump: Hamaney'e anlaşma için mektup gönderdim

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "güvenilmez" olduğunu belirttiği ve İran'ı tehdit eden Trump yönetimi ile müzakereleri yasaklamıştı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Erakçi başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililer de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini sıklıkla dile getiriyor.

Son olarak Erakçi, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısı için bulunduğu Cidde'de verdiği bir röportajında, "ABD'nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece biz, ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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