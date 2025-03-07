Londra Belediye Başkanı: Trump'ın ziyaretinde protestolar olabilir

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Times Radio'ya yaptığı açıklamada, Trump'ın Londra'yı ziyaretine yönelik olası protestolara değinerek halkın ifade özgürlüğü ve protesto hakkını kullanacağını belirtti.

Sadık Khan, konuşmasında, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, "İngiltere'de ifade özgürlüğünün geriye gittiği" yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi.

Londra Belediye Başkanı, İngiltere'de ifade özgürlüğünün olduğunu vurgulayarak, halkı protestolara katılmaya, siyasi partilere üye olmaya ve oy kullanmaya davet etti.

Khan, "Demokraside yaşamanın güzelliklerinden biri de bu. Eğer Trump, İngiltere'ye gelirse Londralılar ve diğer vatandaşlar, görüşlerini ifade edecektir." dedi.

Khan, ayrıca Trump'ın ilk resmi ziyaretinde Londra'da uçurulan "bebek Trump" adlı dev balonun ikincisinin de olası protestolarda kullanılabileceğini ima etti.

"Trump'la ilgili görüşlerim değişmedi"

Sadık Khan, Trump'ın ziyaretinin iptal edilip edilmemesi gerektiği sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Keir Starmer'ı, Avrupa'daki dostlarımızla yakın ilişkiler kurma konusunda tamamen destekliyorum ancak aynı zamanda ABD ile de güçlü ilişkiler kurmamızın ülke menfaatine olduğunu anlayabiliyorum. Başkan Trump'la ilgili görüşlerim değişmedi. Eğer Trump Londra'ya gelirse Londralılar ve ülke genelinde halk, ifade özgürlüğü ve protesto haklarını kullanacak."

Londra Belediye Başkanı Khan ile ABD Başkanı Trump arasında önceki yıllarda gerginlik yaşanmıştı. Trump, Khan'ı "çok aptal" ve "tamamen başarısız" olarak nitelemişti. Buna karşın Khan da Trump'ı "cinsiyetçi, İslamofobik ve ırkçı" olarak tanımlamıştı.

Kral Charles, Trump'ı İngiltere'ye davet etti

İngiltere Başbakanı Starmer, 27 Şubat'ta ABD'ye yaptığı resmi ziyarette Kral Charles tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkesine resmi olarak davet eden mektubu iletmişti.

Trump ise aldığı davet üzerine, "Bu, gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere'yi ziyaret edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde yaşadığı tartışmanın ardından İngiltere'de yapılan ankette, Başbakan Starmer'a daveti iptal etme çağrıları yapılmıştı. Ankete katılanların yarısından fazlası, Trump'ın ziyaretinin iptal edilmesini istediğini bildirmişti.