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Dünya
AA 07.03.2025 13:50

Trump'ın Özel Temsilcisi, Arap dünyasının Gazze planı için "hayal" nitelemesi yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde kabul edilen Gazze Şeridi'nin yeniden imarına ilişkin planı "hayal" olarak nitelendirdi.

Trump'ın Özel Temsilcisi, Arap dünyasının Gazze planı için "hayal" nitelemesi yaptı
[Getty]

Konuyla ilgili dün Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Witkoff, "tehlikeli bir ortamda" Gazze'nin yeniden imar edilmesinin zorluklarına değindi.

Witkoff, "Suudiler normalleşmeden bahsederken beş yıllık bir program üzerinde çalışıyorlardı. Gazzeliler, beş yıl içinde evlerine döneceklerini düşünüyorlardı ve ben bunun bir hayal olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'de patlamamış mühimmat ve diğer tehlikelerin yarattığı risklerin altını çizen Witkoff, "Koşulların ne olduğunu anlıyoruz. Her paydaşın yararı için uygun kararlar alacağız ve planlama yapacağız." dedi.

Söz konusu Zirve'de Gazze Şeridi'nin yeniden imarına dair teklifi "iyi niyetli bir adım" olarak niteleyen Witkoff, sahadaki "gerçekler" temelinde daha fazla müzakere yapılması çağrısında bulundu.

Witkoff, ayrıca Hamas'ın esir takası konusunda "sorumlu ve makul" davranması gerektiğini savunarak, ABD'nin sürecin garantörü olduğunu ve sürece uyulmaması durumunda İsrail ile koordinasyon halinde faaliyete geçebileceğini vurguladı.

"Bugün Gazze'yi İsrailliler kontrol ediyor." ifadesini kullanan Witkoff, İsrail'in ABD'nin "fiziksel ve duygusal desteğine" sahip olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'nin imarına ilişkin plan

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde, ev sahibi ülke Filistinlileri topraklarından etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik bir plan sunmuş ve üye ülkeler bunu kabul etmişti.

Mısır'ın söz konusu planının basına yansıyan detaylarına göre, Gazze'nin yeniden imarı için 53 milyar dolar gerekiyor.

Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

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