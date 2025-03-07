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Dünya
AA 07.03.2025 21:03

Trump: İran ile umarım bir barış anlaşması yapabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz." dedi.

Trump: İran ile umarım bir barış anlaşması yapabiliriz

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında İran ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceklerini vurgulayarak "İran ile neler olacak? Önümüzde ilginç günler var. Neler olacağını göreceğiz ama son sürece girdik." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile İran arasındaki sürece ilişkin Trump, şöyle konuştu:

"İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz. Sadece barış anlaşmasını diğerine tercih edeceğimi söylüyorum ama diğeri de sorunu çözecektir."

​​​​​​​Fox Business Network'e röportaj veren Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "güvenilmez" olduğunu belirttiği ve İran'ı tehdit eden Trump yönetimi ile müzakereleri yasaklamıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililer de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini sıklıkla dile getiriyor.

Son olarak Erakçi, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için bulunduğu Cidde'de verdiği röportajda, "ABD'nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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