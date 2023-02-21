Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 02:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal arama kurtarma ekibini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da bulunan Senegal arama kurtarma ekibini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.
Sall, Senegal'in bu zorlu dönemde Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.
Senegal hükümeti, geçen haftalarda 30 kişilik bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermişti.
Etiketler: Senegal Recep Tayyip Erdoğan Deprem
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