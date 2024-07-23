Şempanzeler 'insan gibi' sohbet ediyor

Bilim insanları, şempanzelerin bilgi alışverişi yaparken hızlı dönüşler aldıklarını ve bazen birbirlerini kesintiye uğrattıklarını tespit etti. Bu bulgu, konuşmaların yapısında insanlarla derin evrimsel benzerlikler olduğunu gösteriyor.

Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, binlerce şempanze iletişim örneğini inceleyerek, şempanzelerin konuşma sürelerinin insana oldukça yakın olduğunu gözlemlediler.

Araştırmacılar, Uganda ve Tanzanya'da beş yaban şempanze topluluğunu gözlemleyerek, 250'den fazla bireyden 8 binden fazla jest kaydettiler. Jestler, şempanzelerin çatışmadan kaçınmalarına ve birbirleriyle koordine olmalarına olanak tanıyor.