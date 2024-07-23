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Dünya
BBC 23.07.2024 07:16

Macaristan, Ukrayna tutumu nedeniyle AB toplantısından çıkarıldı

Avrupa Birliği, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaş konusundaki tutumu nedeniyle dışişleri ve savunma bakanları toplantısına ev sahipliği yapma hakkını elinden aldı.

Macaristan, Ukrayna tutumu nedeniyle AB toplantısından çıkarıldı

Bu karar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından geldi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macaristan'ın eylemlerinin sonuçları olması gerektiğini belirterek, "Bir sinyal göndermeliyiz, sembolik bir sinyal bile olsa" dedi. Macaristan ise bu hamleyi "tamamen çocukça" olarak nitelendirdi.

AB'nin dışişleri ve savunma bakanları, bloğun karşı karşıya olduğu en büyük küresel sorunları tartışmak için her altı ayda bir gayri resmi toplantılar yapar. Bir sonraki toplantı seti 28-30 Ağustos tarihlerinde Budapeşte'de yapılacaktı, ancak Borrell toplantıların Brüksel'de yapılacağını duyurdu.

Borrell, Orban'ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından AB'yi "savaş yanlısı politika" izlemekle suçlayan açıklamalarını gerekçe göstererek, "Tüm üye devletlerin -tek bir istisna dışında- bu davranışa karşı çok eleştirel olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kararın ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Facebook'ta, "Bu bir anaokulunda olmak gibi" yazdı.

Orban'ın Putin ile yaptığı görüşme, Macaristan'ın konsey başkanlığını devralmasından günler sonra başlattığı ve Ukrayna ve Çin liderleri ile ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı da ziyaret ettiği bir "barış misyonu"nun parçası olarak gerçekleşti.

Bu olay, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana Macaristan'ın, AB'nin geri kalanıyla uygun yanıt konusunda yaşadığı birçok anlaşmazlıktan biri oldu.

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Macaristan Ukrayna Rusya Avrupa Birliği
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