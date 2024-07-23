Eşi beyanda bulunmayı reddetmişti: Sanchez 'yolsuzluk' soruşturmasında ifade verecek

Madrid'deki bir mahkeme, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in üç ay önce istifa etmeyi düşünmesine neden olan eşi Begona Gomez hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında 30 Temmuz'da ifade vereceğini duyurdu.

Sanchez, yolsuzluk ve nüfuz ticareti iddiaları üzerine açılan soruşturmayı kendisini ve solcu hükümetini zayıflatma çabası olarak nitelendirdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Yargıç Juan Carlos Peinado'nun Sanchez'i 30 Temmuz günü saat 11:00'de resmi konutunda “tanık” olarak dinleyeceği belirtildi.

Mahkeme, Sanchez'in eşinin nüfuz ticareti yaptığından şüphelenilmesi üzerine sorgulanacağını söyledi.

"Tarihin en yozlaşmış hükümeti"

Aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, “Tarihin en yozlaşmış hükümetini sona erdirmek için elimizdeki tüm araçları kullanacağımızı her zaman söyledik” diye konuştu.



Sosyalist Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki sözcüsü Patxi Lopez, Sanchez'in duruşmasına karşı çıkmakta gecikmedi ve eşine karşı açılan davanın asılsız ve “kabul edilemez bir siyasi zulüm” olduğunu söyledi.



Sanchez'in eşi Gomez 5 Temmuz'da da kısa bir süre hakim karşısına çıkmış ancak avukatının kendisine yönelik tüm şikayetler hakkında “bilgilendirilmediklerini” söylemesi ve bunları incelemek için süre istemesi üzerine duruşmaya ara verilmişti.

Başbakanın eşine yönelik soruşturma kapsamında özellikle turizm grubu Globalia ve 2020’de yönettiği IE Afrika Merkezi adlı vakıf arasında yapılan “sponsorluk anlaşması” tartışılıyor.

Globalia, COVID 19 krizinde havayolu şirketi Air Europa’nın kurtarılması için devletten 475 milyon euro almıştı.