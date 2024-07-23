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Dünya
DHA 23.07.2024 06:34

Trump Biden'la alay etti: Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu

ABD eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, adaylıktan çekilen ABD Başkanı Joe Biden'la alay etti, çekildiğini unuttuğunu söyledi.

Trump Biden'la alay etti: Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu

ABD Başkan adayı Donald Trump, yaptığı açıklamada, “Yeni bir gün ve Joe Biden dün yarışı bıraktığını hatırlamıyor. Kampanya programını talep ediyor ve Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile 3. Dünya Savaşı'nın olası başlangıcına ilişkin görüşmeler ayarlıyor. Biden 'keskin, kararlı, enerjik, öfkeli ve gitmeye hazır” dedi.

Trump Biden'la alay etti: Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu

ABD Başkanı Joe Biden, siyaset sahnesinden pazar günü sosyal medya hesabında yayınladığı bir duyuru ile yalnız başına çekildi.

Felaket olarak nitelenen bir tartışma performansı ve bir dizi gaftan sonra Biden, aday olacağı ve kazanacağına yönelik ısrarlı tavrını sürdürüyordu.

Ancak daha sonra COVID-19 için karantinada olduğu evinden bir sosyal medya mesajı yayınlayarak çekilme kararını kamuoyu ile paylaştı.

Daha önce hiçbir başkan seçime bu kadar yakın bir tarihte adaylıktan çekilmemişti.

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