Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 23.07.2024 06:11

Kamala Harris, ABD Başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı

ABD Başkanı Biden, başkanlık yarışından çekildi, yerine yardımcısı Kamala Harris'i işaret etti. Harris, Demokratların parti kongresinde adaylığını garantilemek için gereken delege sayısına ulaştı.

Kamala Harris, ABD Başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı
[Fotograf: Reuters]

ABD basınında yer alan haberlerde, Kamala Harris'in Demokratlar'ın başkan adaylığını garantilemek için gerekli delege sayısına ulaştığı belirtildi.

Kampanya kaynaklarının verdiği bilgiye göre Harris, ilk oylamada adaylığı garantilemek için gereken salt çoğunluğun çok ötesinde delegeye sahip durumda.

19 Ağustos'ta yapılacak Demokrat Parti kongresinde, 3 bin 900 delege partinin başkan adayını belirlemek için oy kullanacak.

Bir adayın, partinin resmi başkan adayı olabilmesi için bin 976 delegenin oyunu alması gerekiyor.

Harris'in oy sayısının 2 bin 200'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

 

 

ETİKETLER
ABD ABD Başkanlık Seçimleri Kamala Harris
Sıradaki Haber
Biden: Gazze'deki savaşı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceğim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:54
Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı
07:28
Trump: Demokrasi için kurşun yedim
07:20
Macaristan, Ukrayna tutumu nedeniyle AB toplantısından çıkarıldı
07:12
Taşkınlara erken uyarı sistemi ile önlem
07:07
Eşi beyanda bulunmayı reddetmişti: Sanchez 'yolsuzluk' soruşturmasında ifade verecek
06:52
Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ekonomiye güveni artırıyor
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail askeri araçlarını hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ