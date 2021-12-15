Almanya Başbakanı Olaf Scholz Almanya Federal Meclisi'ne ilk kez başbakan olarak hitap etti.

Olaf Scholz'un konuşmasında, iklim değişikliği ile mücadele önemli yer tuttu.

Fosil yakıtlardan kurtulmak gerektiğini anlatan Scholz, bunun da endüstride ve ekonomide yüzyılın en büyük dönüşümü anlamına geldiğini ifade etti.

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AB'nin bütünlüğüne vurgu

Almanya Başbakanı geleceğe yatırımın büyük bölümünün özel sektörden geleceğini, Hükümet'in de bunun için gerekli çerçeveyi hazırlayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) bütünlüğüne vurgu yapan Scholz, ülkesinin birlik için köprü görevi gördüğünü hatırlattı.

"Almanya'ya gelmek isteyenlerin yolu açık"

Olaf Scholz, hükümeti döneminde yurt dışından çalışmak için Almanya'ya gelmek isteyenlerin yolunun açılacağını vurguladı.

Scholz ülke içindeki tehdit olarak da devletten ve bilimden uzaklaşan küçük ve aşırılıkçı bir azınlık olduğunun altını çizdi.

Azınlığın iradesini çoğunluğa dayatmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

