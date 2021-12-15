Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

İkili ilişkilere değinen Putin, bu ilişkilerin 21. yüzyılda devletler arası iş birliği anlamında "örnek" olduğunu belirtti.

"Rusya ve çin arasındaki ticari ilişkiler güçlendi"

COVID-19 salgınına rağmen Çin tarafıyla sürekli temaslarda olduklarına dikkati çeken Putin, "Ülkelerimiz arasında, iç işlerine karışmama ve birbirimizin çıkarlarına saygı ve ortak sınırı sonsuz barış ve iyi komşuluk kuşağına dönüştürme kararlığı gibi ilkelere dayalı yeni bir iş birliği modeli oluşturuldu." dedi.

Putin, Rusya ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin de güçlendiğini vurgulayarak "Bu yılın ocak-kasım döneminde ikili ticaret hacmi yüzde 31 artarak 123 milyar dolara ulaştı. Böylece salgın öncesi 2019'un rekor rakamlarını kırdık. Anlaştığımız gibi, yakın zamanda 200 milyar dolar sınırını aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Çin ortak projeler

Nükleer enerji, sanayi ve yüksek teknoloji alanında da ortak projeler hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Putin, açıklamalarına şunları ekledi:

"Rusya ve Çin'in uluslararası alanındaki eylemlerin yakın koordinasyonu ve dünyadaki güncel sorunların çözümüne yönelik sorumlu ortak yaklaşımı, uluslararası ilişkilerde önemli istikrar unsuru haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS platformlarında aktif şekilde birlikte çalışıyoruz. Uluslararası hukuka dayalı adil bir dünya düzeninin oluşumuna katkıda bulunuyoruz."

Kış Olimpiyatları'nda yüz yüze görüşecekler

Çin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine davetinden dolayı Şi'ye teşekkür eden Putin, Şi ile tören öncesi görüşeceği bilgisini paylaştı.

Putin, "Spor ve olimpiyat harekatının siyasallaştırılması girişimlerinin kabul edilmemesi dahil, uluslararası spor alandaki iş birliği ile ilgili konularda her zaman birbirimizi destekliyoruz. Kış Olimpiyat Oyunları'nın da en üst seviyede yapılacağından hiç şüphem yok. Çin bunu yapmayı biliyor." dedi.

"Çin ve Rusya birbirini destekliyor"

Çin Devlet Başkanı Şi de dünyanın "büyük değişim" dönemine girdiğini belirterek "Çin-Rus ilişkileri, her türlü zorluktan geçerek hayatta kalabilme gücünü gösterdi ve yeniden nefes aldı." değerlendirmesini yaptı.

Şi, "Çin ve Rusya, hayati öneme sahip kendi ulusal haysiyet ve çıkarları ile ilgili konularda kararlı şekilde birbirini destekliyor. Sizinle Çin-Rusya ilişkilerinin başında bulunuyor ve gündemin kilit maddelerinde çeşitli şekilde yakın temasları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.