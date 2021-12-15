Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: İran Sismoloji Merkezi
İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
İran'ın Huzistan eyaletinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Ghale Khajeh bölgesi olan deprem, yerel saatle 11.51'de gerçekleşti.
Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Olayda can kaybı ya da maddi zarar olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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