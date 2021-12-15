Saksonya eyaleti Almanya'da en düşük COVID-19 aşısı alımına sahip ülke.

Geçen yıl Eyalet Başbakanı Kretschmer, pandemiye karşı çıkmış ancak daha sonra özür dileyerek katı önlemleri desteklemişti.

Kretschmer'e ölüm tehditleri yağmaya başlayınca polis harekete geçti.

Eyalet başkenti Dresden'de çok sayıda mülkte arama yapıldı.

Aşırı sağcı, aşı karşıtı eylemcilerin evlerinde bulunan tüfek ve delici silahlarla eylem planladıklarından şüpheleniliyor.

Kretschmer'e yönelik komplo ilk olarak, gazetecilerin Telegram mesajlaşma uygulaması aracılığıyla iletişim kuran yaklaşık 100 kişilik bir gruba sızdığı Frontal program ile ortaya çıkmıştı.

"İşimizi yapmaktan korkmamalıyız"

Polis, eyalet başbakanının yanı sıra diğer eyalet temsilcilerinin de öldürülmesine yönelik konuşmalar yapıldığını tespit etti.

Kretschmer, bu tür tehditlere karşı tüm yasal yolların kullanılması gerektiğini söyledi.

"Kamu görevindeki insanlar, fikirlerini söylemekten ve işlerini yapmaktan korkmamalı" dedi.