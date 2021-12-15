YouGov şirketinin anketine göre, polise güven geçen yıl yüzde 52'yken, bu yıl yüzde 44'e düştü.

Sonuçlar siyahi katılımcılar arasında daha da düşük seviyede. Geçen yıl yüzde 42'iyken, bu yıl yüzde 37'ye düşüyor.

Irkçılığa bilinç arttı

Black Lives Matter hareketinin küresel olarak yeniden canlanmasından bu yana, polis de dahil olmak üzere ulusal kurumların ırkçılığı nasıl ele aldığına daha fazla odaklanıldı.

Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) tarafından ırk eylem planını incelemek üzere atanan bir avukat olan Abimbola Johnson, siyahilerin aşırı suçlandığını söyledi.

Güven seviyesinin düşmesinde polislerin tepkilerinin küçümseyici olmasının etkilediğini aktaran Johnson, “Polisliği ırkçılık karşıtı yapmak doğru ama kolay olmayacak” dedi

Haksız muamele görüşü siyahi katılımcılar arasında olduça yaygın, dörtte üçü polisin ve ceza adalet sisteminin kendilerine beyaz insanlardan daha az adil davrandığını düşünüyor.

Etnik azınlıklar kurumlara güvenmiyor

Etnik azınlıklar arasında diğer kurumlara olan genel güven de düşük kalmaya devam ediyor ve İngiltere hükümetine (yüzde 33), medyaya (yüzde 32) ve büyük şirketlere (yüzde 23) güvenen daha da az.

İçişleri Bakanı Priti Patel, "en iyi işlerde" temsili iyileştirmeye çalışma sözü verdiği için siyah polis memurlarının işe alınmasının "inatçı bir şekilde yavaş" olduğunu açıkladı.

İngiltere ve Galler'de kendilerini siyah veya Asyalı olarak tanımlayan memurların oranı yüzde 7,6'dır.

Irklar hakkında eylem planı sunulacak

NPCC sözcüsü, vizyonlarının ırkçılık karşıtı ve siyahların güvendiği bir polis teşkilatı olduğunu dile getirdi. Güveni yeniden inşa etmek ve polisliğin adil olmasını sağlamanın sorumlulukları olduğunu aktaran sözcü, “Tüm toplulukların yeteneklerinden ve güveninden yararlanan kapsayıcı bir polis hizmeti, halkı korumak için daha donanımlıdır” dedi.

NPCC sözcüsü, NPCC ve Polislik Koleji'nin, bağımsız olarak incelenecek ve siyah topluluklarla ilişkileri yeniden inşa etmek için gereken değişiklikleri sunmayı amaçlayan, ırk hakkında eylem planı sunmayı taahhüt ettiğini ekledi.