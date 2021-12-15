Resu'l-Hayme Hastanesinin BAE Sağlık Bakanlığı ile iş birliği halinde düzenlediği yarışmada dereceye girenlerin, verdikleri her kilogram için 500 dirhem ödül kazanacağı dile getirildi.

Resu'l-Hayme Hastanesi İcra Direktörü Rıza Sıddıki, 17-19 Aralık'ta sağlık ekiplerinin gözetiminde yapılacak kayıtlarla başlayacak yarışmanın 10 hafta süreceğini açıkladı.

Ülkenin farklı bölgelerinden 3 binden fazla katılımcı beklediklerini söyleyen Sıddıki, ödüllerin 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde verileceğini ifade etti.

Kazananlara çeşitli hediyeler verilecek

Sıddıki, obeziteye karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla düzenledikleri etkinlikte dereceye girecek yarışmacıların para ödülü dışında ülkedeki otellerde konaklama gibi çeşitli hediyeler de kazanacağını söyledi.

BAE'nin dünyadaki obezite sıralamasında 5. sırada yer aldığına dikkati çeken Sıddıki, tüm vatandaşları yarışmaya katılmaya çağırdı.

BAE'nin Dubai Emirliği de 2013'te ülkede yükselen obeziteyle mücadele için kilo verenlere altın hediye edilen "Ağırlığınca Altın" kampanyası başlatmıştı.