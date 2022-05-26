İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 52. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılan Scholz, WEF’in kurucusu Klaus Schwab’la birlikte gerçekleştirilen “Küresel İş Birliği” temalı özel oturumda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna’daki başlattığı savaşın sadece bu ülkenin varlığını tehdit etmekle kalmadığını vurgulayan Scholz, aynı zamanda son yıllarda büyük askeri çatışmaların çıkmamasını önleyen uluslararası kurallara dayalı iş birliği düzenini de baltaladığını belirtti.

Scholz, “Bu yüzden amacımız çok açık. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşı kazanmamalı ve kazanmayacağına eminim” dedi.

Moskova’nın Ukrayna'daki başlattığı savaşı Putin için bir başarısızlık olarak nitelendiren Scholz, Ukrayna'nın tamamının Rusya tarafından işgal edilmesinin "savaşın başlangıcına göre bugün daha uzak" göründüğünü ve Putin’in Ukrayna'daki tüm stratejik hedeflerine ulaşamadığını dile getirdi.

Ukrayna’da dikte edilmiş bir barış olmayacak

Scholz, Almanya’nın ilk kez bir savaş bölgesine silah sağlama gibi tarihi kararlarına dikkati çekerek, Putin’in Ukrayna'nın savunmasını kıramayacağını anlarsa "barışı" ciddi şekilde müzakere edeceğini ve bu yüzden Batı'nın Ukrayna'ya sürekli desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Scholz, Putin’in Ukrayna'yı işgal etmeyi başarması durumunda ise bunun dramatik sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Olaf Scholz, “Putin, herkesin özgürlük, egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkına sahip olmadığı, neyin doğru olduğunu güçlü olanın dikte ettiği bir dünya düzenine geri dönmek istiyor. Bu emperyalizmdir" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ve müttefiklerinin NATO’yu doğrudan savaşa çekecek herhangi bir adımdan kaçındıklarını belirten Scholz, Putin’in NATO, AB ve G7'nin "dayanışmasını ve gücünü" hafife aldığını savundu.

Scholz, Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmasına izin veremeyeceklerini vurgulayarak, “Bu, Putin'e dikte edilmiş bir barış olmayacağını açıkça belirtmek sorunudur. Ukrayna bunu kabul etmeyecek, biz de kabul etmeyeceğiz" dedi