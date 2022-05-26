BM'nin Afganistan'daki insan hakları durumunu araştırmak için atadığı Özel Raportör Richard Bennett, 11 günlük Afganistan ziyareti sonrası ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden sonra yaşanan insan hak ihlallerinin Afganistan'ı kritik noktaya getirdiğini vurgulayan Bennett, "Afganistan, nüfusu için feci etkilere yol açan ciddi insan hakları sorunlarıyla karşı karşıya" dedi.

Bennett, Taliban geçici hükümetinin ülkedeki hak ihlallerinin geldiği durumu kabul etmediğini belirterek, bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için yetkilileri somut adım atmaya çağırdı.

Mevcut durumun Taliban için karar verme noktası teşkil ettiğini vurgulayan Bennett, "Bundan sonra toplum ya her Afgan'ın özgürlük ve insan haklarını yaşayabildiği yere gider veya ülke, daha yasakçı bir ortama dönüşür" değerlendirmesinde bulundu.

İnsani yardımı sürdürme çağrısı

Afganistan'da hak ihlallerinin yanı sıra yaptırımların sebep olduğu ekonomik ve insani krize de dikkati çeken Bennett, uluslararası camiaya "Afganistan'a insani yardım desteklerini sürdürme" çağrısında bulundu.

Afganistan Özel Raportörü Bennett, ülkeye dair ilk raporunu BM İnsan Hakları Konseyi'nin eylüldeki oturumunda sunacak.