Ülke basınındaki habere göre, Charles Darwin Üniversitesinden (CDU) bir ekip, 2041 yılına kadar neslinin tükenme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündükleri 63 omurgalı hayvan saptadı.

Araştırmada sınırlı koruma çabalarıyla bile 21 balık, 12 kuş, 6 memeli, 4 kurbağa ve 4 sürüngen dahil olmak üzere 47 türün kurtarılabileceği belirtildi.

Bu 47 türün yaklaşık yarısının doğal koruma alanlarında yaşadığına işaret edilen araştırmada, bunun da küçük hedefli koruma çabalarının yeterli olacağı anlamına geldiği ifade edildi.

Araştırmada 5 sürüngen, 4 kuş, 4 kurbağa, 2 memeli ve bir balık türünün neslinin tükenmekten kurtarılmasının ise zor olduğu vurgulandı.