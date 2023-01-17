Bu mutfakta bir zamanlar kutlamalar, kahkahalar, çocukların gülümsemeleri vardı artık yok.

Dnipro kentinde roketle vurulan binanın ayakta kalan bölümündeki 'sarı mutfak' savaşın acı yüzünü tekrar hatırlattı.

Bu mutlu aile, roketle vurulan binada yaşıyordu.

Cumartesi günü roketle vurulan binada, bu mutlu ailenin babası da dahil olmak üzere 40 kişi hayatını kaybetti.

Doğum günü videosu ile mutfağın son görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Vurulan binadaki 'Sarı mutfak'ta tabakta duran elmalar, yıkanmak üzere lavabo kenarına bırakılan bulaşıklar, bir kez daha savaşın acımasızca insanların hayatını nasıl elinden aldığı gerçeğini gözler önüne serdi.

Mutfağın yıkılan duvarı da, "Ukrayna'daki her ailenin yuvasında açılan yara" olarak tanımlandı.

Rusya, cumartesi günü gerçekleşen saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini belirtmiş, olaydan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.