Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus ordusunun Dnipro'ya saldırısında ölen sivillerin sayısı 36'ya çıktı
[Fotograf: Reuters]
Rus ordusunun, 14 Ocak'ta Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 36'ya, yaralıların sayısının 75'e yükseldiği duyuruldu.
Ukrayna Ulusal Polisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Dnipro kentindeki 9 katlı konuta 14 Ocak'ta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından başlayan enkaz alanındaki arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Saldırıda 2'si çocuk 36 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamaya göre, yaralıların sayısı 75'e çıktı; bunlardan 15'i çocuk.
Enkaz bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları 3 gündür devam ediyor.
Saldırıda sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas edilen Dnipro'da imkanı olan yerel halk, 9 katlı konutun yıkılması sonucu evsiz kalan kişilere yardım getirmeye devam ediyor.
Halk, saldırıda ölenleri anmak için enkaz alanına çiçek ve mumlar bırakıyor.
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