İstanbul İbn Haldun Üniversitesi'nde okuyan Fatma Zehra, İsveç'te Erasmus Programına başvurdu. Stockholm Üniversitesi'ne başvurusunun kabul edilmesi için bir öğretim görevlisinin onayı gerekiyordu.

Profesör Doktor Per Carlbring'e özgeçmişini yolladı. Ancak profesör, Zehra'nın talebini siyasi gerekçeyle kabul etmedi.

Fatma Zehra, konuyla ilgili Üniversite yönetimine şikayet dilekçesi yazdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Fatma Zehra'yı arayarak destek verdi.

Üniversite yönetimi, tepkiler üzerine özür diledi.

Fatma Zehra'nın başvurusu ise başka bir profesörden onay aldı.

Ancak Zehra, okul yönetiminin süreç boyunca şeffaf davranmadığını savunuyor. Başvurusunu reddeden profesörden de özür beklediğini belirtiyor.